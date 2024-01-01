Луцька громада попрощалась із Героєм Юрієм Крисюком.
Сьогодні, 16:08
Луцька громада попрощалась із Героєм Юрієм Крисюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 30 серпня, у храмі Святого Духа села Великий Омеляник священнослужителі відспівали загиблого на війні з росією військовослужбовця Юрія Крисюка. Воїн помер 27 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на кладовищі у селі Великий Омеляник.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 30 серпня, у храмі Святого Духа села Великий Омеляник священнослужителі відспівали загиблого на війні з росією військовослужбовця Юрія Крисюка. Воїн помер 27 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на кладовищі у селі Великий Омеляник.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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