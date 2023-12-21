Майже три тонни батарейок та акумуляторів здали на утилізацію лучани





Як розповів Павло Березюк, ці батарейки та акумулятори збирали спільно та за підтрикм відділу екології при Луцькій міській раді.



"Вони забезпечили спеціальними контейнерами для збору батарейок школи та садочки нашої громади. Тепер навчальні заклади передали нам усе зібране впродовж року на утилізацію" — каже Павло Березюк.



Центр управління відходами "Чистий Луцьк" не здійснює переробку батарейок та акумуляторів. Їх передали на спеціальне підприємство, яке виграло тендер та займається утилізацією, — каже речник підприємства.



Здати батарейки та інші фракції відходів жителі міської громади можуть на вулиці Трункіна, 7 щоденно з 7:00 до 20:00. Також у громаді встановлені спеціальні контейнери для збору люмінесцентних ламп, відпрацьованих термометрів та батарейок за такими адресами:



м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40 А;



м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 13 А;



с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12



с. Княгининок, вул. Соборна, 77



с. Забороль, вул. Володимирська, 34-а.



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр сортування відходів "Чистий Луцьк" за рік часу зібрав на утилізацію 2 тонни 291,5 кг батарейок та акумуляторів.Як розповів Суспільному телефоном фахівець зі зв'язків з громадськістю центру, ці батарейки та акумулятори збирали спільно та за підтрикм відділу екології при Луцькій міській раді."Вони забезпечили спеціальними контейнерами для збору батарейок школи та садочки нашої громади. Тепер навчальні заклади передали нам усе зібране впродовж року на утилізацію" — каже Павло Березюк.Центр управління відходами "Чистий Луцьк" не здійснює переробку батарейок та акумуляторів. Їх передали на спеціальне підприємство, яке виграло тендер та займається утилізацією, — каже речник підприємства.Здати батарейки та інші фракції відходів жителі міської громади можуть на вулиці Трункіна, 7 щоденно з 7:00 до 20:00. Також у громаді встановлені спеціальні контейнери для збору люмінесцентних ламп, відпрацьованих термометрів та батарейок за такими адресами:м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40 А;м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 13 А;с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12с. Княгининок, вул. Соборна, 77с. Забороль, вул. Володимирська, 34-а.Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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