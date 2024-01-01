Судитимуть двох жителів Волині, яких підозрюють у постачанні наркотиків в колонію на Рівненщині





Про це 30 серпня повідомила інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, пише



За її інформацією, правоохоронці задокументували чотири факти постачання наркотиків за ґрати, йдеться про такі препарати, як метадон та бупренорфін:



"37-річний житель Луцька, засуджений на понад шість років, організував наркобізнес у лютому 2024 року. До справи залучив 36-річного лучанина, який перебуваючи на волі, купував нарковмісні пігулки, ховав їх у продуктах та надсилав до колонії".



За інформацією обласної прокуратури, останній проходить замісну терапію через вживання опіоїдів. Він відвідував різні медичні заклади, де кожного разу підписував новий договір та отримував препарати, які містять метадон.



Володимирецькі слідчі закінчили досудове розслідування та передали справи до суду. Під час розслідування 37-річний засуджений перебуватиме у виправній колонії в секторі для тримання осіб, взятих під варту.



Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом придбання, зберігання, перевезення чи пересилання у місця позбавлення волі наркотичних засобів, а 36-річному лучанину – ще й за фактом заволодіння забороненими речовинами шляхом шахрайства. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині судитимуть двох жителів Луцька, які, за версією слідства, організували постачання наркотиків до Полицької колонії. Один із чоловіків відправляв своєму знайомому, який відбуває там покарання, нарковмісні пігулки.Про це 30 серпня повідомила інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, пише Суспільне За її інформацією, правоохоронці задокументували чотири факти постачання наркотиків за ґрати, йдеться про такі препарати, як метадон та бупренорфін:"37-річний житель Луцька, засуджений на понад шість років, організував наркобізнес у лютому 2024 року. До справи залучив 36-річного лучанина, який перебуваючи на волі, купував нарковмісні пігулки, ховав їх у продуктах та надсилав до колонії".За інформацією обласної прокуратури, останній проходить замісну терапію через вживання опіоїдів. Він відвідував різні медичні заклади, де кожного разу підписував новий договір та отримував препарати, які містять метадон.Володимирецькі слідчі закінчили досудове розслідування та передали справи до суду. Під час розслідування 37-річний засуджений перебуватиме у виправній колонії в секторі для тримання осіб, взятих під варту.Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом придбання, зберігання, перевезення чи пересилання у місця позбавлення волі наркотичних засобів, а 36-річному лучанину – ще й за фактом заволодіння забороненими речовинами шляхом шахрайства. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію