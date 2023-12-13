У місті на Волині чоловік посеред вулиці, погрожуючи пістолетом, вимагав у перехожого гроші

Поліцейські оперативно затримали волинянина за скоєння розбою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася учора, 28 серпня, в передобідню пору у Володимирі. Чоловік, посеред вулиці, погрожуючи пістолетом, вимагав у заявника гроші після чого зник з місця події. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений в умовах воєнного стану.Потерпілий, 40-річний місцевий житель, повідомив про злочин поліцію. На місце невідкладно виїхали поліцейські, зібрали усю необхідну інформацію та по гарячих слідах оперативники спіймали зловмисника. Ним виявився 29-річний житель Володимира, раніше судимий за скоєння корисливого злочину. Зброю вилучили.Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.