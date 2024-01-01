У бою з окупантами обірвалося життя Героя з Волині Леоніда Павлючика

Леонід Павлючик.



Про це



"Стільки болю і сліз навкруги. Країна страшною ціною платить за свою свободу та незалежність, втрачаючи кращих синів.



Знову громада отримала болючу звістку про загибель нашого краянина, мужнього оборонця України, жителя села Мала Глуша – Павлючика Леоніда Йосиповича, 1966 року народження", - йдеться в повідомленні.



Життя бійця трагічно обірвалося в бою з окупантами 28 серпня 2024 року в Донецькій області.



"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Леоніда Павлючика. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Сил і терпіння в час гіркого болю. Скорбимо всією громадою", - зазначають у громаді.



Зазначається, що деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Стільки болю і сліз навкруги. Країна страшною ціною платить за свою свободу та незалежність, втрачаючи кращих синів.Знову громада отримала болючу звістку про загибель нашого краянина, мужнього оборонця України, жителя села Мала Глуша – Павлючика Леоніда Йосиповича, 1966 року народження", - йдеться в повідомленні.Життя бійця трагічно обірвалося в бою з окупантами 28 серпня 2024 року в Донецькій області."Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Леоніда Павлючика. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Сил і терпіння в час гіркого болю. Скорбимо всією громадою", - зазначають у громаді.Зазначається, що деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.

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