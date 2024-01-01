Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»





Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Балістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що в рф.



До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).



Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 18 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих безпілотників.Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУБалістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що в рф.До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

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