Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 18 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих безпілотників.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Балістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що в рф.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Балістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що в рф.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних
Сьогодні, 08:25
Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні
Сьогодні, 07:32
Волинь та Рівненщина за місяць поставили для армії понад 5 тисяч кубометрів лісопродукції
Сьогодні, 05:28