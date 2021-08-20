Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні

Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні
Прибуток українських великих та середніх підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року. Зростання прибутку зафіксовано найбільше в сільському господарстві України, а збитків – у секторі розваг.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Держслужбу статистики.

Найбільше зростання прибутку до оподаткування у першому півріччі (до січня-червня 2023 року) зафіксовано у сільському, рибному та лісовому господарстві – 502%, освіті – 498%, професійній, науковій та технічній діяльності – 369%, будівництві – 103%.

Найбільше зростання збитків зафіксовано у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування – 179%, інформації та телекомунікації – 89%.

Прибуток українських великих та середніх підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року порівняно з січнем-червнем минулого року до 619,6 млрд грн.

Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні до 128,4 млрд. грн. за звітний період.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 млрд грн (за січень-червень 2023 року також позитивний – 298 млрд грн).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023 року – 25,5%).

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Теги: Волинь, Україна, господарство, економіка, галузі
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