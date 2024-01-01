Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 30 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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