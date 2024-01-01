Росія випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3

Росія 26 серпня влаштувала масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили повідомили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської.Груп дронів - декілька. Вони рухалися різними напрямками.- БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку- Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область- БпЛА у Вінницькій курсом на захід- БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську- Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.- БпЛА з Черкаської курсом на захід- Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область- БпЛА курсом на Полтаву- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс- Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.О 07.48 окупанти випустили ракети по мирних українських містах та селах.Відомо, що у Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт. Поранені п'ятеро людей.Станом на 8:04 повітряна тривога триває.