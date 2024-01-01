Росія випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3
Сьогодні, 08:06
Росія 26 серпня влаштувала масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили повідомили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської.
Груп дронів - декілька. Вони рухалися різними напрямками.
Станом на 6:59:
- БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку
- БпЛА на Волині у західному напрямку
- Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область
- БпЛА у Вінницькій курсом на захід
- БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську
- Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкаської курсом на захід
- Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область
- БпЛА курсом на Полтаву
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс
- Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.
О 07.48 окупанти випустили ракети по мирних українських містах та селах.
Відомо, що у Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт. Поранені п'ятеро людей.
Станом на 8:04 повітряна тривога триває.
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Груп дронів - декілька. Вони рухалися різними напрямками.
Станом на 6:59:
- БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку
- БпЛА на Волині у західному напрямку
- Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область
- БпЛА у Вінницькій курсом на захід
- БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську
- Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкаської курсом на захід
- Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область
- БпЛА курсом на Полтаву
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс
- Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.
О 07.48 окупанти випустили ракети по мирних українських містах та селах.
Відомо, що у Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт. Поранені п'ятеро людей.
Станом на 8:04 повітряна тривога триває.
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