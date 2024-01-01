Росія випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3

Росія випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3
Росія 26 серпня влаштувала масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили повідомили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської.

Груп дронів - декілька. Вони рухалися різними напрямками.

Станом на 6:59:

- БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку

- БпЛА на Волині у західному напрямку

- Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область

- БпЛА у Вінницькій курсом на захід

- БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську

- Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.

- БпЛА з Черкаської курсом на захід

- Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область

- БпЛА курсом на Полтаву

- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс

- Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.

О 07.48 окупанти випустили ракети по мирних українських містах та селах.

Відомо, що у Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт. Поранені п'ятеро людей.

Станом на 8:04 повітряна тривога триває.

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Теги: Росія, Україна, війна
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