Врятували від загибелі кота: у Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 05:12
У Луцьку в багатоповерхівці на Привокзальній, 15 спалахнула пожежа.
Як повідомили Волинським Новинам очевидці, загоряння сталося ввечері 25 серпня.
Горіла квартира на восьмому поверсі.
Зі слів очевидців, загоряння почалося з килима на балконі.
Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
Попередньо, у результаті пожежі частково вигоріли кімнати й речі.
На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Також, зі слів очевидців, з квартири врятували кота.
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Як повідомили Волинським Новинам очевидці, загоряння сталося ввечері 25 серпня.
Горіла квартира на восьмому поверсі.
Зі слів очевидців, загоряння почалося з килима на балконі.
Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
Попередньо, у результаті пожежі частково вигоріли кімнати й речі.
На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Також, зі слів очевидців, з квартири врятували кота.
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