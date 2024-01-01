Врятували від загибелі кота: у Луцьку горіла квартира





Як повідомили



Горіла квартира на восьмому поверсі.



Зі слів очевидців, загоряння почалося з килима на балконі.



Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.



Попередньо, у результаті пожежі частково вигоріли кімнати й речі.



На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Також, зі слів очевидців, з квартири врятували кота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в багатоповерхівці на Привокзальній, 15 спалахнула пожежа.Як повідомили Волинським Новинам очевидці, загоряння сталося ввечері 25 серпня.Горіла квартира на восьмому поверсі.Зі слів очевидців, загоряння почалося з килима на балконі.Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.Попередньо, у результаті пожежі частково вигоріли кімнати й речі.На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Також, зі слів очевидців, з квартири врятували кота.

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