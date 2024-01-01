Врятували від загибелі кота: у Луцьку горіла квартира

Врятували від загибелі кота: у Луцьку горіла квартира
У Луцьку в багатоповерхівці на Привокзальній, 15 спалахнула пожежа.

Як повідомили Волинським Новинам очевидці, загоряння сталося ввечері 25 серпня.

Горіла квартира на восьмому поверсі.

Зі слів очевидців, загоряння почалося з килима на балконі.

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Попередньо, у результаті пожежі частково вигоріли кімнати й речі.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Також, зі слів очевидців, з квартири врятували кота.

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Теги: пожежа, Луцьк
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