На Сонці знову штормить: Землю накриє магнітна буря





Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, передає



Вона пов'язана з корональним викидом маси (КВМ), який мчить у напрямку Землі. Він супроводжував спалах класу С6, який Сонце випустило 23 серпня.



Очікується, що КВМ досягне планети 26 серпня. Він викликає магнітну бурю категорії G1, слабку.



Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з'являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Тому Землю дедалі частіше накривають магнітні бурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова магнітна буря накриє Землю вже у понеділок, 26 серпня.Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, передає ТСН Вона пов'язана з корональним викидом маси (КВМ), який мчить у напрямку Землі. Він супроводжував спалах класу С6, який Сонце випустило 23 серпня.Очікується, що КВМ досягне планети 26 серпня. Він викликає магнітну бурю категорії G1, слабку.Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з'являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Тому Землю дедалі частіше накривають магнітні бурі.

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