Лучанка взяла учать у кулінарному шоу «МастерШеф»

Лучанка взяла учать у кулінарному шоу «МастерШеф»
Юлія Віліч з Луцька стала учасницею нового сезону «МастерШеф».

Про це журналістам ВСН стало відомо під час перегляду шоу.

За спеціальністю Юлія - викладач української мови. Також дівчина є фудблогером. У неї понад 100 тисяч підписників у соціальній мережі «Instagram».

Лучанка займається приготуванням різноманітних десертів.

«Найбільшою популярністю користуються мої торти та чізкейки», - розповіла дівчина.

На кастингу дівчина приготувала качину грудку, а не десерт, аже хотіла, щоб її асоціювали як універсального кулінара.

Суддям не сподобалась страва дівчини, тож до наступного етапу їй не вдалося пройти.

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Теги: МастерШеф, волинянка
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