Лучанка взяла учать у кулінарному шоу «МастерШеф»

Юлія Віліч з Луцька стала учасницею нового сезону «МастерШеф».



Про це журналістам



За спеціальністю Юлія - викладач української мови. Також дівчина є фудблогером. У неї понад 100 тисяч підписників у соціальній мережі «Instagram».



Лучанка займається приготуванням різноманітних десертів.



«Найбільшою популярністю користуються мої торти та чізкейки», - розповіла дівчина.



На кастингу дівчина приготувала качину грудку, а не десерт, аже хотіла, щоб її асоціювали як універсального кулінара.



Суддям не сподобалась страва дівчини, тож до наступного етапу їй не вдалося пройти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Луцька стала учасницею нового сезону «МастерШеф».Про це журналістам ВСН стало відомо під час перегляду шоу.За спеціальністю Юлія - викладач української мови. Також дівчина є фудблогером. У неї понад 100 тисяч підписників у соціальній мережі «Instagram».Лучанка займається приготуванням різноманітних десертів.«Найбільшою популярністю користуються мої торти та чізкейки», - розповіла дівчина.На кастингу дівчина приготувала качину грудку, а не десерт, аже хотіла, щоб її асоціювали як універсального кулінара.Суддям не сподобалась страва дівчини, тож до наступного етапу їй не вдалося пройти.

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