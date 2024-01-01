26 серпня на Волині: гортаючи календар

26 серпня на Волині: гортаючи календар
26 серпня відзначає день народження журналістка Лариса Андрійчук (на фото).

Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, ексдепутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення та професійних успіхів.

26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником.

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Це свято було засноване 2004 року американкою Коллін Пейдж, яка є експертом з поведінки тварин та захисником їхніх прав. Метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті та заохочення людей брати тварин з притулків. Собаки відіграють важливу роль у нашому житті, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також допомагаючи правоохоронцям та рятувальникам. Цей день нагадує нам про важливість турботи та любові до цих чудових тварин.

Також 26 серпня Міжнародний день актора. Це свято присвячене вшануванню акторів у всьому світі, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, телебаченні або на цифрових платформах. Актори відіграють важливу роль у нашому житті, розповідаючи історії, які надихають, розважають та змушують задуматися.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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