На пункті пропуску «Шегині» розпочинаються ремонтні роботи: скільки триватимуть
Сьогодні, 03:11
У пункті пропуску "Шегині - Медика" у понеділок, 26 серпня, розпочинаються ремонтні роботи.
Про це повідомляють у Державній митній службі.
Як повідомила польська сторона, через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.
За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.
"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", - додали в повідомленні.
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Про це повідомляють у Державній митній службі.
Як повідомила польська сторона, через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.
За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.
"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", - додали в повідомленні.
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