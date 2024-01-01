Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності

Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності
Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов мешканця Волині, чию заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації не розглянули у ТЦК, вимагаючи його «особистої присутності». Суд визнав таку вимогу протиправною та зобов’язав ТЦК розглянути заяву військовозобов’язаного.

Про це пише zaxid.net.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний мешканець Волинської області, який доглядає за своєю хворою бабцею. Він просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК, який відмовився розглядати заяву про надання йому відстрочки від мобілізації, яка була надіслана поштою, вимагаючи «особистої присутності».

У матеріалах справи вказано, що позивач у квітні 2024 року звернувся до ТЦК із заявою про надання йому відстрочки. Військовозобов’язаний надав 15 завірених довідок, які підтверджують, що він здійснює постійний догляд за хворою бабцею. На свою заяву він отримав відповідь від військкомату, що «для внесення змін у військово-обліковий документ по його заяві для надання відстрочки від призову необхідна його обов’язкова присутність в ТЦК».

Справу розглянув суддя Віктор Мачульський, який дослідив матеріали та аргументи сторін. На думку судді, ні положеннями Закону №2232-ХІІ, ні Порядком №1487 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів для вирішення питання про відстрочку. Сам по собі обов’язок «особисто повідомити» – не означає «особисто прибути» до ТЦК.

«Суд приходить до висновку, що позивач, подавши особисто заяву та документи для вирішення питання про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, дотримався процедури особистого їх подання», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов волинянина, визнавши протиправною бездіяльність ТЦК через неприйняття рішення після отримання заяви на відстрочку, керівництво військкомату зобов’язали повторно розглянути заяву позивача. Рішення ще можна оскаржити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мобілізація, війна, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності
Сьогодні, 22:16
Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:15
З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
На Волині посадовець ТЦК зняв з військового обліку 14 офіцерів запасу: суд призначив йому покарання На Волині посадовець ТЦК зняв з військового обліку 14 офіцерів запасу: суд призначив йому покарання
19 лютий, 03:12
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
Сьогодні, 19:31
У росії хочуть засудити українських полонених до 24 років У росії хочуть засудити українських полонених до 24 років
22 серпень, 01:30
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
17 серпень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності
Сьогодні, 22:16
 0
Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8