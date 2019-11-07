З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати
Сьогодні, 20:38
У Ковелі в неділю, 25 серпня, на футбольному стадіоні між фанатами стався конфлікт, який завершився масовою бійкою.
Про це повідомили очевидці з місця події, передає "Конкурент".
Зі слів очевидців, на матчі фанати однієї з команд запустили димові шашки, проте не всім це сподобалось.
«На футбольному матчі ФК Володимир - ФЦ Ковель відбувся інцидент. Ультрас з нашого міста запустили димові шашки, які не чинять ніякої шкоди. Ковельські «діди» та гравці(конкретно воротар команди ФЦ Ковель) почали бити наших, в більшості, неповнолітніх хлопців, паралельно використовуючи перцові балончики. Ковельська поліція зреагувала і основною тематикою їх діалогів були «зламані стільчики»», – кажуть очевидці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили очевидці з місця події, передає "Конкурент".
Зі слів очевидців, на матчі фанати однієї з команд запустили димові шашки, проте не всім це сподобалось.
«На футбольному матчі ФК Володимир - ФЦ Ковель відбувся інцидент. Ультрас з нашого міста запустили димові шашки, які не чинять ніякої шкоди. Ковельські «діди» та гравці(конкретно воротар команди ФЦ Ковель) почали бити наших, в більшості, неповнолітніх хлопців, паралельно використовуючи перцові балончики. Ковельська поліція зреагувала і основною тематикою їх діалогів були «зламані стільчики»», – кажуть очевидці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:15
З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
Сьогодні, 19:31
Скандальний проросійський нардеп Дмитрук втік з України
Сьогодні, 18:40