З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати

З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати
У Ковелі в неділю, 25 серпня, на футбольному стадіоні між фанатами стався конфлікт, який завершився масовою бійкою.

Про це повідомили очевидці з місця події, передає "Конкурент".

Зі слів очевидців, на матчі фанати однієї з команд запустили димові шашки, проте не всім це сподобалось.

«На футбольному матчі ФК Володимир - ФЦ Ковель відбувся інцидент. Ультрас з нашого міста запустили димові шашки, які не чинять ніякої шкоди. Ковельські «діди» та гравці(конкретно воротар команди ФЦ Ковель) почали бити наших, в більшості, неповнолітніх хлопців, паралельно використовуючи перцові балончики. Ковельська поліція зреагувала і основною тематикою їх діалогів були «зламані стільчики»», – кажуть очевидці.

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Теги: бійка, футбольні фани
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