З кулаками і газовими балончиками: у Ковелі побились футбольні фанати





Про це повідомили очевидці з місця події, передає



Зі слів очевидців, на матчі фанати однієї з команд запустили димові шашки, проте не всім це сподобалось.



«На футбольному матчі ФК Володимир - ФЦ Ковель відбувся інцидент. Ультрас з нашого міста запустили димові шашки, які не чинять ніякої шкоди. Ковельські «діди» та гравці(конкретно воротар команди ФЦ Ковель) почали бити наших, в більшості, неповнолітніх хлопців, паралельно використовуючи перцові балончики. Ковельська поліція зреагувала і основною тематикою їх діалогів були «зламані стільчики»», – кажуть очевидці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі в неділю, 25 серпня, на футбольному стадіоні між фанатами стався конфлікт, який завершився масовою бійкою.Про це повідомили очевидці з місця події, передає "Конкурент" Зі слів очевидців, на матчі фанати однієї з команд запустили димові шашки, проте не всім це сподобалось.«На футбольному матчі ФК Володимир - ФЦ Ковель відбувся інцидент. Ультрас з нашого міста запустили димові шашки, які не чинять ніякої шкоди. Ковельські «діди» та гравці(конкретно воротар команди ФЦ Ковель) почали бити наших, в більшості, неповнолітніх хлопців, паралельно використовуючи перцові балончики. Ковельська поліція зреагувала і основною тематикою їх діалогів були «зламані стільчики»», – кажуть очевидці.

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