Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря вранці коливатиметься між позначками 16-22°С, вдень - 29-32°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 31-25°С.
Вітер східний, північний, північно-східний зі швидкістю 1,5-2,9 м/сек.
Народний прогноз погоди: Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря вранці коливатиметься між позначками 16-22°С, вдень - 29-32°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 31-25°С.
Вітер східний, північний, північно-східний зі швидкістю 1,5-2,9 м/сек.
Народний прогноз погоди: Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.
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