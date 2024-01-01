Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня
У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря вранці коливатиметься між позначками 16-22°С, вдень - 29-32°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 31-25°С.

Вітер східний, північний, північно-східний зі швидкістю 1,5-2,9 м/сек.

Народний прогноз погоди: Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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