Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 26 серпня

У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря вранці коливатиметься між позначками 16-22°С, вдень - 29-32°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 31-25°С.Вітер східний, північний, північно-східний зі швидкістю 1,5-2,9 м/сек.: Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.