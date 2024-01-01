Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці

Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
У понеділок, 26 серпня, застосування графіків відключень електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликають споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і ощадливо споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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