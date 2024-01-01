Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 26 серпня, застосування графіків відключень електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликають споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і ощадливо споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликають споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і ощадливо споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00.
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