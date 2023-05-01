Скандальний проросійський нардеп Дмитрук втік з України
Сьогодні, 18:40
Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на поінформовані джерела у правоохоронних органах
Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт "Кишинів" полетів в Італію (рейс о 17:40 "Кишинів - Рим").
За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.
Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.
Журналісти намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.
Що було раніше: 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.
Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, аби молдовські – затримали його.
Довідково: Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія. Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.
У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо:
Журналісти Bihus.Info знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на поінформовані джерела у правоохоронних органах
Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт "Кишинів" полетів в Італію (рейс о 17:40 "Кишинів - Рим").
За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.
Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.
Журналісти намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.
Що було раніше: 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.
Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, аби молдовські – затримали його.
Довідково: Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія. Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.
У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо:
Журналісти Bihus.Info знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним.
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