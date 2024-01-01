Волинянка виграла бронзу на чемпіонаті світу з веслування

Валерія Терета здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування.



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23-річна українка припливла третьою в марафонській гонці на 5000 метрів. Перше місце посіла дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло виборола німкеня Анніка Лоске.



Валерія вперше здобула медаль на світовій першості. До цього її головним досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.



До слова, Лузан виграла заплив на своїй коронній дистанції та стала 4-разовою чемпіонкою світу.

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23-річна українка припливла третьою в марафонській гонці на 5000 метрів. Перше місце посіла дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло виборола німкеня Анніка Лоске.Валерія вперше здобула медаль на світовій першості. До цього її головним досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.До слова, Лузан виграла заплив на своїй коронній дистанції та стала 4-разовою чемпіонкою світу.

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