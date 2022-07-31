«Послаблення наступу ворога на Донбасі у звʼязку з курською операцією не відчувається», – командир батальйону «Любарт»

Командир 5-го батальйону 12-ї бригади спецпризначення Азов Вадим Крикун (Янкі) розповів про динаміку війни, вплив Курської операції на фронт, контрнаступ 2023 року, новостворені бригади, підготовку бійців, російських строковиків в українському полоні та азовців – в російськомуПро це командир луцького батальйону розповів у інтерв'ю на Radio NV.«Найбільше з часів АТО нас, військовослужбовців, лякало те, що Україна перетвориться на полігон. Перенесення поля битви на територію російської федерації багато чого змінює, але це локальний успіх, глобально для росії це ніщо. Так, наше вище командування показало свій рівень розуміння ситуації. Тобто ми побачили слабке місце в лінії оборони противника, що там немає концентрації регулярних кадрових військ, і здійснили успішний маневр. Який загальний замисел – нам буде зрозуміло в подальшому. Але ніяких кардинальних змін на лінії фронту в зв’язку з курським наступом не відбулося", - сказав військовий.За словами Вадима Крикуна, перша думка у військових, що це маневр, аби відтягнути сили і засоби противника з Донбаського напрямку. Проте послаблення наступальних дій ворога на цьому напрямку не відчувається.Більше дивіться у повній версії інтерв'ю у відео.