Повідомили про загибель воїна з Волині Дмитра Арендарука, який 8 місяців вважався зниклим безвісти

Повідомили про загибель воїна з Волині Дмитра Арендарука, який 8 місяців вважався зниклим безвісти
На превеликий жаль, Україна втратила ще одного Героя… Стало відомо про загибель воїна з Волині Дмитра Арендарука.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

Як стало відомо, солдат Арендарук Дмитро Анатолійович, житель селища Заболоття, який з 16 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти, загинув 16 рудня 2023 року на Сході України в результаті атаки FPV дрона з боку противника.

Арендарук Дмитро був вірним військовій присязі. Виявивши стійкість і мужність, загинув у бою під час захисту Вітчизни.

Вже зовсім скоро наш Герой повернеться додому «на щиті». Про дату створення живого коридору та поховання Дмитра Арендарука повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Заболоття, загибель, смерть, війна, Дмитро Анрендарук
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