У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО

У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО
У День Державного Прапора та День Незалежності у селах Ковельської громади відкрили стели пам’яті захисникам, які загинули у цій страшній війні, яка уже 10 років триває за нашу незалежність.

Герої, банери з портретами яких встановили, народились, виросли чи жили у цих селах, - повідомляють у Ковельській громаді.

В урочистих заходах взяли участь міський голова Ігор Чайка, секретар міської ради Оксана Багнова, заступники міського голови Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич, рідні, друзі, односельчани.
У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО


Ігор Чайка, який сьогодні побував у селах Білин та Зелена, подякував усім, хто прийшов віддати шану своїм полеглим землякам.
«Незалежність для нас є неоціненною, бо за неї покладено життя десятків тисяч наших співвітчизників. Тож наше з вами завдання витримати, вистояти, вірити в Перемогу, підтримувати ЗСУ, пам‘ятати все і зберегти країну», - зазначив він у своєму виступі.

Почесне право відкрити стели пам’яті було надано родинам загиблих воїнів.
У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО
У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО

У селі Городилець встановили банери з портретами Петра Богдана та Романа Приступи.
У Зеленій – Андрія Мостики та Василя Устимука.
Гішині – Михайла Рудня.
Доротищах – Євгенія Косарика.
Тойкуті – Мирослава Поліщука, Романа Абрамчука, Сергія Клекоцюка та Петра Ілюшика.
Білині – Сергія Бордеану, Андрія Відніка, Богдана Савенка, Олександра Сілівончика.


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Теги: війна, воїни, вшанування, Волинь, Ковель
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