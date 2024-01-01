У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У День Державного Прапора та День Незалежності у селах Ковельської громади відкрили стели пам’яті захисникам, які загинули у цій страшній війні, яка уже 10 років триває за нашу незалежність.
Герої, банери з портретами яких встановили, народились, виросли чи жили у цих селах, - повідомляють у Ковельській громаді.
В урочистих заходах взяли участь міський голова Ігор Чайка, секретар міської ради Оксана Багнова, заступники міського голови Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич, рідні, друзі, односельчани.
Ігор Чайка, який сьогодні побував у селах Білин та Зелена, подякував усім, хто прийшов віддати шану своїм полеглим землякам.
«Незалежність для нас є неоціненною, бо за неї покладено життя десятків тисяч наших співвітчизників. Тож наше з вами завдання витримати, вистояти, вірити в Перемогу, підтримувати ЗСУ, пам‘ятати все і зберегти країну», - зазначив він у своєму виступі.
Почесне право відкрити стели пам’яті було надано родинам загиблих воїнів.
У селі Городилець встановили банери з портретами Петра Богдана та Романа Приступи.
У Зеленій – Андрія Мостики та Василя Устимука.
Гішині – Михайла Рудня.
Доротищах – Євгенія Косарика.
Тойкуті – Мирослава Поліщука, Романа Абрамчука, Сергія Клекоцюка та Петра Ілюшика.
Білині – Сергія Бордеану, Андрія Відніка, Богдана Савенка, Олександра Сілівончика.
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Герої, банери з портретами яких встановили, народились, виросли чи жили у цих селах, - повідомляють у Ковельській громаді.
В урочистих заходах взяли участь міський голова Ігор Чайка, секретар міської ради Оксана Багнова, заступники міського голови Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич, рідні, друзі, односельчани.
Ігор Чайка, який сьогодні побував у селах Білин та Зелена, подякував усім, хто прийшов віддати шану своїм полеглим землякам.
«Незалежність для нас є неоціненною, бо за неї покладено життя десятків тисяч наших співвітчизників. Тож наше з вами завдання витримати, вистояти, вірити в Перемогу, підтримувати ЗСУ, пам‘ятати все і зберегти країну», - зазначив він у своєму виступі.
Почесне право відкрити стели пам’яті було надано родинам загиблих воїнів.
У селі Городилець встановили банери з портретами Петра Богдана та Романа Приступи.
У Зеленій – Андрія Мостики та Василя Устимука.
Гішині – Михайла Рудня.
Доротищах – Євгенія Косарика.
Тойкуті – Мирослава Поліщука, Романа Абрамчука, Сергія Клекоцюка та Петра Ілюшика.
Білині – Сергія Бордеану, Андрія Відніка, Богдана Савенка, Олександра Сілівончика.
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