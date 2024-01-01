У громаді на Волині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. ФОТО

У День Державного Прапора та День Незалежності у селах Ковельської громади відкрили стели пам’яті захисникам, які загинули у цій страшній війні, яка уже 10 років триває за нашу незалежність.Герої, банери з портретами яких встановили, народились, виросли чи жили у цих селах, - повідомляють у Ковельській громаді.В урочистих заходах взяли участь міський голова, секретар міської ради, заступники міського головита, рідні, друзі, односельчани.Ігор Чайка, який сьогодні побував у селах Білин та Зелена, подякував усім, хто прийшов віддати шану своїм полеглим землякам.«Незалежність для нас є неоціненною, бо за неї покладено життя десятків тисяч наших співвітчизників. Тож наше з вами завдання витримати, вистояти, вірити в Перемогу, підтримувати ЗСУ, пам‘ятати все і зберегти країну», - зазначив він у своєму виступі.Почесне право відкрити стели пам’яті було надано родинам загиблих воїнів.У селі Городилець встановили банери з портретамитаУ Зеленій –таГішині –Доротищах –Тойкуті –таБілині –