З 26 серпня на Волині з'являться ще дві камери автофіксації порушень ПДР

На дорогах України з'явиться 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з 26 серпня.Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції42 камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.На території Волинської області запрацюють дві нові камери.Одна - на 54 км+015 автодороги Н-22, прилад буде спрямований на село Маньків, інша камера буде розташована на 142 км+324 автодороги М-19 і буде спрямована на с. Княгининок.Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.