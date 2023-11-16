З 26 серпня на Волині з'являться ще дві камери автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 14:34
На дорогах України з'явиться 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з 26 серпня.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
42 камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.
На території Волинської області запрацюють дві нові камери.
Одна - на 54 км+015 автодороги Н-22, прилад буде спрямований на село Маньків, інша камера буде розташована на 142 км+324 автодороги М-19 і буде спрямована на с. Княгининок.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
42 камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.
На території Волинської області запрацюють дві нові камери.
Одна - на 54 км+015 автодороги Н-22, прилад буде спрямований на село Маньків, інша камера буде розташована на 142 км+324 автодороги М-19 і буде спрямована на с. Княгининок.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
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