На Донеччині загинув офіцер з Волині Володимир Заркуа

На Донеччині загинув офіцер з Волині Володимир Заркуа
Чорний недільний ранок. Біль гіркої втрати. В бою з окупантами поліг ще один воїн України.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

"Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого воїна – Заркуа Володимира Сергійовича, 1993 року народження. Життя офіцера передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 серпня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.

У Камінь-Каширській райдержадміністрації повідомили, що в районі оголошена триденна жалоба – 25, 26, 27 серпня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Володимир Заркуа, війна, Волинь, Камінь-Каширський
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