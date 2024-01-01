На Донеччині загинув офіцер з Волині Володимир Заркуа

Чорний недільний ранок. Біль гіркої втрати. В бою з окупантами поліг ще один воїн України.Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді."Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого воїна – Заркуа Володимира Сергійовича, 1993 року народження. Життя офіцера передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 серпня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.У Камінь-Каширській райдержадміністрації повідомили, що в районі оголошена триденна жалоба – 25, 26, 27 серпня.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.