Внаслідок хвороби помер воїн з Волині Олександр Сухін

Внаслідок хвороби помер воїн з Волині Олександр Сухін
23 серпня внаслідок хвороби відійшов у вічність воїн-захисник Олександр Сухін.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"З сумом повідомляємо, що 23 серпня 2024 року внаслідок захворювання перестало битися серце воїна-захисника Сухіна Олександра Леонідовича.
Народився Олександр Сухіна 22 червня 1986 року у селі Журавичі Ківерцівського району. Призваний на військову службу по мобілізації 14 червня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби у складі прикордонного загону Державної прикордонної служби України", - йдеться у дописі.

Поховають солдата Сухіна Олександра Леонідовича у рідному селі – Журавичі - на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.
Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати.

Інформацію щодо прощальної церемонії з Героєм повідомлять згодом.

Колектив Інфомраційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: смерть, війна, Ківерці, Журавичі, втрата
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