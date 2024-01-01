Внаслідок хвороби помер воїн з Волині Олександр Сухін

23 серпня внаслідок хвороби відійшов у вічність воїн-захисникПро це повідомили у Ківерцівській громаді."З сумом повідомляємо, що 23 серпня 2024 року внаслідок захворювання перестало битися серце воїна-захисника Сухіна Олександра Леонідовича.Народився Олександр Сухіна 22 червня 1986 року у селі Журавичі Ківерцівського району. Призваний на військову службу по мобілізації 14 червня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби у складі прикордонного загону Державної прикордонної служби України", - йдеться у дописі.Поховають солдата Сухіна Олександра Леонідовича у рідному селі – Журавичі - на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати.Інформацію щодо прощальної церемонії з Героєм повідомлять згодом.Колектив Інфомраційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.