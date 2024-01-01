Дружина загиблого Героя з Волині отримала його посмертний орден. ФОТО

Дружина загиблого Героя з Волині отримала його посмертний орден. ФОТО
Полеглого воїна з села Баїв Антона Єфімчука нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Під час фестивалю до Дня Незалежності у Боратинській громаді, посмертно нагородили високою державною нагородою Героя з села Баїв Єфімчука Антона Костянтиновича. Життя нашого земляка обірвалося 28 травня 2023 року поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), присвоєний Антону Єфімчуку, отримала його дружина Мирослава Єфімчук.
Дружина загиблого Героя з Волині отримала його посмертний орден. ФОТО
Дружина загиблого Героя з Волині отримала його посмертний орден. ФОТО
Дружина загиблого Героя з Волині отримала його посмертний орден. ФОТО

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Теги: Волинь, Боратин, Баїв, нагородження, загибель, Антон Єфімчук
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