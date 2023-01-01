Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук

Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук
Трагічна звістка сколихнула Боратинську громаду на Волині: захищаючи Україну від російських загарбників загинув житель села Баїв Єфімчук Антон Костянтинович.

Про це повідомили у громаді.

Життя захисника обірвалося 28 травня, поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

"У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!", - йдеться у дописі.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук
Сьогодні, 18:28
У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО
Сьогодні, 18:05
Чоловічі туфлі: як обрати ідеальну пару*
Сьогодні, 17:46
На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:20
Білоруси будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині та Маріуполі, – ЦНС
Сьогодні, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук
Сьогодні, 18:28
 0
У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО
Сьогодні, 18:05
 0
Чоловічі туфлі: як обрати ідеальну пару*
Сьогодні, 17:46
 0
На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:20
 0
Білоруси будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині та Маріуполі, – ЦНС
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8