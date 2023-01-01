Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук
Сьогодні, 18:28
Трагічна звістка сколихнула Боратинську громаду на Волині: захищаючи Україну від російських загарбників загинув житель села Баїв Єфімчук Антон Костянтинович.
Про це повідомили у громаді.
Життя захисника обірвалося 28 травня, поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу.
"У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!", - йдеться у дописі.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у громаді.
Життя захисника обірвалося 28 травня, поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу.
"У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!", - йдеться у дописі.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
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