Біля Бахмута загинув Герой з Луцького району Антон Єфімчук

Єфімчук Антон Костянтинович.



Про це



Життя захисника обірвалося 28 травня, поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу.



"У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!", - йдеться у дописі.



Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка сколихнула Боратинську громаду на Волині: захищаючи Україну від російських загарбників загинув житель села БаївПро це повідомили у громаді.Життя захисника обірвалося 28 травня, поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу."У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!", - йдеться у дописі.Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

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