У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО

У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО
У Луцьку патрульні супроводили авто з дитиною, яка потребувала допомоги, до лікарні.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Днями на одному із блокпостів до інспекторів звернувся стурбований водій. Він повідомив, що його неповнолітній син впав з велосипеда та сильно травмувався. Хлопця необхідно було терміново доставити до лікарні.

Поліцейські миттєво передали інформацію колегам, які зустріли сім‘ю на в’їзді в місто Луцьк та організували супровід до медичного закладу. Уже за лічені хвилини дитину передали в руки медиків.

«Бажаємо хлопцю швидкого одужання, а колегам дякуємо за швидкі та професійні дії», – йдеться у дописі патрульних.


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Теги: патрульні, Луцьк, дитина, падіння з велосипеда
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