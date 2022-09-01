У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО

У Луцьку патрульні супроводили авто з дитиною, яка потребувала допомоги, до лікарні.Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.Днями на одному із блокпостів до інспекторів звернувся стурбований водій. Він повідомив, що його неповнолітній син впав з велосипеда та сильно травмувався. Хлопця необхідно було терміново доставити до лікарні.Поліцейські миттєво передали інформацію колегам, які зустріли сім‘ю на в’їзді в місто Луцьк та організували супровід до медичного закладу. Уже за лічені хвилини дитину передали в руки медиків.«Бажаємо хлопцю швидкого одужання, а колегам дякуємо за швидкі та професійні дії», – йдеться у дописі патрульних.