На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах

На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах
За втручання прокуратури приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах в Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

На виконання рішень суду, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури, приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах у Торчині та Ківерцях.

Прокурори звертались до суду, адже через бездіяльність користувачів у воєнний час приміщення не були готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту через проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.

Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди не могли повноцінно виконувати свої функції.

Відтак прокурори в суді домоглися зобов'язання користувачів привести укриття у стан готовності.

Рішення суду виконані.

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Теги: Волинь, укриття, медзаклади, суд
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