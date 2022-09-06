На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах

За втручання прокуратури приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах в Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На виконання рішень суду, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури, приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах у Торчині та Ківерцях.Прокурори звертались до суду, адже через бездіяльність користувачів у воєнний час приміщення не були готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту через проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди не могли повноцінно виконувати свої функції.Відтак прокурори в суді домоглися зобов'язання користувачів привести укриття у стан готовності.Рішення суду виконані.