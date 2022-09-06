На Волині через суд облаштували укриття у двох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:20
За втручання прокуратури приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах в Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання рішень суду, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури, приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах у Торчині та Ківерцях.
Прокурори звертались до суду, адже через бездіяльність користувачів у воєнний час приміщення не були готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту через проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди не могли повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді домоглися зобов'язання користувачів привести укриття у стан готовності.
Рішення суду виконані.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання рішень суду, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури, приведено в стан готовності укриття у лікарняних закладах у Торчині та Ківерцях.
Прокурори звертались до суду, адже через бездіяльність користувачів у воєнний час приміщення не були готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту через проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди не могли повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді домоглися зобов'язання користувачів привести укриття у стан готовності.
Рішення суду виконані.
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