Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років

Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років
Верховна Рада України на засіданні 29 травня прийняла постанову № 9331 про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Відповідну постанову до парламенту подав президент України Володимир Зеленський.

“Відповідно до статті 93 Конституції України та частини другої статті 5 закону України “Про санкції” вношу на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України “Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран”, – йдеться у поданні.

У Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки зазначили, що “вказаним рішенням Рада національної безпеки і оборони України підтримала внесені Кабінетом міністрів України пропозиції щодо “застосування деяких секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років”.

Нагадаємо, що Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Іран, санкції
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