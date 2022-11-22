На Волині буде два сухих порти для експорту





Про це повідомив начальник управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Юрченко, передає



За його словами, сьогодні транзит налагоджують й експорт відновиться.



«У нас фактично всі логістичні шляхи пішли через Західну Україну. Активно модернізують один сухий порт. Будівництво ще одного порту завершать цього року. Експорт через ці два порти збільшить спроможність Волині в рази, і ми відправлятимемо продукцію залізничним транспортом за межі України», – наголосив Юрій Юрченко.

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