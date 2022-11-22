На Волині буде два сухих порти для експорту

На Волині буде два сухих порти для експорту
До повномасштабного вторгнення росії через Волинь транспортували в середньому 110-115 тисяч тонн зернових та технічних культур. Торік Волинь експортувала понад 1,5 мільйона тонн до моменту зупинки експорту.

Про це повідомив начальник управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Юрченко, передає Бізнес.Район.

За його словами, сьогодні транзит налагоджують й експорт відновиться.

«У нас фактично всі логістичні шляхи пішли через Західну Україну. Активно модернізують один сухий порт. Будівництво ще одного порту завершать цього року. Експорт через ці два порти збільшить спроможність Волині в рази, і ми відправлятимемо продукцію залізничним транспортом за межі України», – наголосив Юрій Юрченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сухі порти, експорт, зерно, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років
Сьогодні, 16:45
Скільки часу триватиме перекриття проспекту Волі у Луцьку
Сьогодні, 16:30
На Волині буде два сухих порти для експорту
Сьогодні, 16:15
Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району
Сьогодні, 15:40
У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає
25 березень, 05:28
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
16 січень, 17:59
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН
22 листопад, 2022, 01:15
З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО
07 серпень, 2022, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруси будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині та Маріуполі, – ЦНС
Сьогодні, 17:00
 0
Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років
Сьогодні, 16:45
 0
Скільки часу триватиме перекриття проспекту Волі у Луцьку
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині буде два сухих порти для експорту
Сьогодні, 16:15
 0
Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8