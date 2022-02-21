Скільки часу триватиме перекриття проспекту Волі у Луцьку

Скільки часу триватиме перекриття проспекту Волі у Луцьку
Наразі підрядник готує дорожнє покриття до укладання верхнього шару асфальту на проспекті. До завершення робіт рух центральним проспектом міста буде перекритий.

Про це у коментарі ВСН повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Сергій Гаврилюк.

З його слів, завершити ремонт проспекту Волі планують до кінця року, але чи дозволять всі обставини це завершити – сказати складно. Натомість перекриття проспекту Волі не триватиме так довго.

«Підрядник планує укладання верхнього шару асфальту, а перед цим ще треба підняти люки оглядових колодязів інфраструктурних мереж, решіток зливової каналізації на необхідну висоту до рівня верхнього шару асфальту. Потім буде укладатися асфальт. Перекриття вулиці триватиме до кінця цих робіт. Точно сказати не можна. Може, це займе 2 тижні, може до місяця, бо є фактори, які ми не можемо передбачити. Але точно - затягувати не будуть. Сьогодні погодні умови дозволяють, і підрядник має намір завершити усе в якомога коротші терміни», - повідомив посадовець.

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Теги: проспект Волі, Луцьк, ремонт
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