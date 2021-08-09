Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району

з Луцького району 26 травня цього року пішов з дому і не повернувся. Дотепер його місцеперебування невідоме.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області."Мазяр Ярослав, 12 лютого 1958 року народження, житель села Веснянка Луцького району, 26 травня близько 17 години пішов з дому у невідомому напрямку та дотепер не повернувся", - йдеться у дописі.: зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся сиве, очі блакитні.: у светр світло-коричневого кольору, чорні штани, взуття коричневого кольору.: два передні зуби – золоті.Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.