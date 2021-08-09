Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району

Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району
Мазяр Ярослав Іванович з Луцького району 26 травня цього року пішов з дому і не повернувся. Дотепер його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Мазяр Ярослав, 12 лютого 1958 року народження, житель села Веснянка Луцького району, 26 травня близько 17 години пішов з дому у невідомому напрямку та дотепер не повернувся", - йдеться у дописі.

Прикмети чоловіка: зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся сиве, очі блакитні.

Був одягнений: у светр світло-коричневого кольору, чорні штани, взуття коричневого кольору.

Особливі прикмети: два передні зуби – золоті.

Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.

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Теги: безвісти зник, розшук, поліція, Луцький район
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