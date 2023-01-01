У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації

У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації
У Луцьку жінка з «особливою» дитиною опинилися в безвихідній ситуації. Їм допомогли патрульні.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

Ввечері у неділю, 28 травня, перед комендантською годиною, на лінію 102 звернулася схвильована громадянка. Вона повідомила, що разом зі своїм 4-річним сином, який має вади здоров’я, приїхала в Луцьк зі Звірова, щоб відвідати аптеку.

Повернутися додому жінка не змогла, адже поки вирішувала свої справи, маршрутка вже поїхала назад. У Луцьку сім’ї переночувати було ніде. Крім того, жінка планувала ще відвідати педіатра, адже підозрювала, що син захворів.

«На допомогу жінці приїхали патрульні, вони відвезли матір з дитиною у лікарню. Після того, як малюка оглянули медики, їх доставили до місця проживання.

"Друзі, у кожного в житті трапляються такі складні випадки. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ви завжди можете звернутися за допомогою за лінію 102", – зазначили у пресслужбі патрульних.

У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації

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Теги: дитина з інвалідністю, допомога, патрульні, Луцьк
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