У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації

У Луцьку жінка з «особливою» дитиною опинилися в безвихідній ситуації. Їм допомогли патрульні.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.Ввечері у неділю, 28 травня, перед комендантською годиною, на лінію 102 звернулася схвильована громадянка. Вона повідомила, що разом зі своїм 4-річним сином, який має вади здоров’я, приїхала в Луцьк зі Звірова, щоб відвідати аптеку.Повернутися додому жінка не змогла, адже поки вирішувала свої справи, маршрутка вже поїхала назад. У Луцьку сім’ї переночувати було ніде. Крім того, жінка планувала ще відвідати педіатра, адже підозрювала, що син захворів.«На допомогу жінці приїхали патрульні, вони відвезли матір з дитиною у лікарню. Після того, як малюка оглянули медики, їх доставили до місця проживання."Друзі, у кожного в житті трапляються такі складні випадки. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ви завжди можете звернутися за допомогою за лінію 102", – зазначили у пресслужбі патрульних.