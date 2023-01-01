Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки

Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки
Росіяни скинули авіабомби на АЗС у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області. Загинув 28-річний робітник заправки.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 29 травня 2023 року, близько 11:30, війська рф вкотре обстріляли м. Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.
Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник.

Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.

Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки

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Теги: Торецьк, авіабомби, рф
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