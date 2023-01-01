На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
Сьогодні, 14:30
Сьогодні, 29 травня, у Шацькій громаді попрощалися із Героєм Романом Прокопчуком.
Про це повідомили у громаді.
Під мелодію "Пливе кача" і з молитвою на вустах шачани і мешканці громади попрощалися зі своїм Героєм Романом Прокопчуком зі Світязя під час громадянської панахиди в селищі Шацьк.
За упокій душі загиблого помолилося духовенство Світязького Петро-Павлівського монастиря, щирі співчуття рідним і друзям висловили Сергій Карпук, Шацький селищний голова, та побратим воїна.
Кожен міг віддати шану мужньому захиснику і подякувати за подвиг.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Під мелодію "Пливе кача" і з молитвою на вустах шачани і мешканці громади попрощалися зі своїм Героєм Романом Прокопчуком зі Світязя під час громадянської панахиди в селищі Шацьк.
За упокій душі загиблого помолилося духовенство Світязького Петро-Павлівського монастиря, щирі співчуття рідним і друзям висловили Сергій Карпук, Шацький селищний голова, та побратим воїна.
Кожен міг віддати шану мужньому захиснику і подякувати за подвиг.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
Сьогодні, 14:30
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