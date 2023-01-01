На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком

На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
Сьогодні, 29 травня, у Шацькій громаді попрощалися із Героєм Романом Прокопчуком.

Про це повідомили у громаді.

Під мелодію "Пливе кача" і з молитвою на вустах шачани і мешканці громади попрощалися зі своїм Героєм Романом Прокопчуком зі Світязя під час громадянської панахиди в селищі Шацьк.

За упокій душі загиблого помолилося духовенство Світязького Петро-Павлівського монастиря, щирі співчуття рідним і друзям висловили Сергій Карпук, Шацький селищний голова, та побратим воїна.

Кожен міг віддати шану мужньому захиснику і подякувати за подвиг.

На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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