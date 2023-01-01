На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком

Романом Прокопчуком.



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Під мелодію "Пливе кача" і з молитвою на вустах шачани і мешканці громади попрощалися зі своїм Героєм Романом Прокопчуком зі Світязя під час громадянської панахиди в селищі Шацьк.



За упокій душі загиблого помолилося духовенство Світязького Петро-Павлівського монастиря, щирі співчуття рідним і друзям висловили Сергій Карпук, Шацький селищний голова, та побратим воїна.



Кожен міг віддати шану мужньому захиснику і подякувати за подвиг.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 травня, у Шацькій громаді попрощалися із ГероємПро це повідомили у громаді.Під мелодію "Пливе кача" і з молитвою на вустах шачани і мешканці громади попрощалися зі своїм Героєм Романом Прокопчуком зі Світязя під час громадянської панахиди в селищі Шацьк.За упокій душі загиблого помолилося духовенство Світязького Петро-Павлівського монастиря, щирі співчуття рідним і друзям висловили, Шацький селищний голова, та побратим воїна.Кожен міг віддати шану мужньому захиснику і подякувати за подвиг.

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