На Волині судитимуть 44-річну рятувальницю з Донеччини, яка перейшла на бік ворога
Сьогодні, 15:10
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про державну зраду 44-річної рятувальниці з Волновахи Донецької області.
Про це повідомили у Волинській прокуратурі.
Після окупації Волновахи російськими військами начальниця відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України.
Жінка погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государствєнном бюджетном учрєждєніі «Пожарно-спасатєльний отряд г. Волноваха мчс днр».
Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала проросійські ідеї.
Також «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.
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Про це повідомили у Волинській прокуратурі.
Після окупації Волновахи російськими військами начальниця відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України.
Жінка погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государствєнном бюджетном учрєждєніі «Пожарно-спасатєльний отряд г. Волноваха мчс днр».
Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала проросійські ідеї.
Також «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.
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