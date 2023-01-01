На Волині судитимуть 44-річну рятувальницю з Донеччини, яка перейшла на бік ворога

На Волині судитимуть 44-річну рятувальницю з Донеччини, яка перейшла на бік ворога
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про державну зраду 44-річної рятувальниці з Волновахи Донецької області.

Про це повідомили у Волинській прокуратурі.

Після окупації Волновахи російськими військами начальниця відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України.

Жінка погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государствєнном бюджетном учрєждєніі «Пожарно-спасатєльний отряд г. Волноваха мчс днр».

Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала проросійські ідеї.

Також «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.

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Теги: державна зрада, суд, Волинь
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