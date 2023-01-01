Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, – Залужний

Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, – Залужний
Для атаки на Київ і область ворог застосував балістичні та крилаті ракети наземного базування "Іскандер".

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.
Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Київщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки
Сьогодні, 14:40
На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
Сьогодні, 14:30
Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, – Залужний
Сьогодні, 14:15
СБУ викрила на земельних оборудках настоятельку храму УПЦ МП на Черкащині
Сьогодні, 13:55
Для військовозобов'язаних жінок немає заборони на виїзд з країни, – ДПСУ
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки
18 травень, 09:12
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
11 квітень, 14:25
Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині
23 березень, 09:50
У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА
15 лютий, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Луцького району
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації
Сьогодні, 15:25
 0
На Волині судитимуть 44-річну рятувальницю з Донеччини, яка перейшла на бік ворога
Сьогодні, 15:10
 0
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку: загинув працівник заправки
Сьогодні, 14:40
 0
На Волині попрощалися з Героєм Романом Прокопчуком
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8