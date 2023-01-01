Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

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