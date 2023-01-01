Для військовозобов'язаних жінок немає заборони на виїзд з країни, – ДПСУ





Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише



"Ця тема звучить вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово відзначали, що обмежень щодо жінок взагалі немає", – заявив спікер.



Він зазначив, що обмеження на виїзд жінок за кордон в умовах воєнного стану в даний час регламентуються постановою Кабміну №57 від січня цього року. У цьому документі міститься вичерпний перелік посад, займаючи які громадянин не може покинути країну під час війни, незалежно від гендерної приналежності.



"Народні депутати, інші посадові особи (...) можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження. Щодо інших категорій жінок обмежень немає", – заявив Демченко.



МВС хоче покарати чоловіків, які незаконно виїхали за кордон

Раніше глава МВС Ігор Клименко анонсував створення нового закону, який передбачатиме додаткову відповідальність для військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з країни. За його словами, зараз таких покарань немає зовсім.



"Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє держава, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - заявив міністр.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні немає обмежень на виїзд за кордон для жінок, в тому числі військовозобов'язаних. Виняток становлять лише нардепи та чиновники.Про це заявив представник Державної прикордонної служби України, пише УНІАН "Ця тема звучить вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово відзначали, що обмежень щодо жінок взагалі немає", – заявив спікер.Він зазначив, що обмеження на виїзд жінок за кордон в умовах воєнного стану в даний час регламентуються постановою Кабміну №57 від січня цього року. У цьому документі міститься вичерпний перелік посад, займаючи які громадянин не може покинути країну під час війни, незалежно від гендерної приналежності."Народні депутати, інші посадові особи (...) можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження. Щодо інших категорій жінок обмежень немає", – заявив Демченко.МВС хоче покарати чоловіків, які незаконно виїхали за кордонРаніше глава МВС Ігор Клименко анонсував створення нового закону, який передбачатиме додаткову відповідальність для військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з країни. За його словами, зараз таких покарань немає зовсім."Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє держава, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - заявив міністр.Нагадаємо, що у Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію