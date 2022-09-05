У Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату

У Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою.

Про це пише 24 канал.

Ганна Маляр розповіла, що вороги проводять інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України як отримувача зброї та зрив мобілізації в той час, як сама Росія активно її проводить.

"Дійсно, ми зараз бачимо, що дуже багато фейків чи вигаданих історій. Ми фіксуємо, що всі вони штучним чином поширюються, аби активізувати цю інформацію. Наприклад, у нас чомусь знову розганяють історію про мобілізацію жінок. Вона вже пішла по колу, хоч це вже стара історія", – пояснила заступниця міністра оборони.

За її словами, жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. Тобто навіть медики, які перебувають на обов'язковому військовому обліку, направляються на передову тільки за згодою.

"Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов'язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: "масово проводитимуть мобілізацію жінок — пояснення Міноборони". Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди", – запевнила Маляр.

Вона також повідомила, що в Україні на передовій служить орієнтовно 5 тисяч жінок. Вони на передньому краї, всі – перебувають там за згодою.

"Навіть медиків, перебування яких на обов'язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою", – розповіла Маляр.

Мобілізація жінок в Україні добровільна до 2026 року. Ганна Маляр розповіла, що жінки-медики не мають обов'язкової постановки на облік. Щодо інших професій, то вони стають на облік тільки у добровільному порядку.

Тільки з 2026 року жінки-медики, які не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись.




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Теги: Жінки, мобілізація, військовий облік
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