Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Сьогодні, 10:55
Учора, 20 березня, до поліцейського офіцера Підгайцівської громади звернулися мешканці села Липини та повідомили про підозрілого невідомого чоловіка, який може бути причетний до протиправних діянь.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Перевіряючи інформацію, правоохоронці з’ясували, що вказаний громадянин – 26-річний уродженець Маріуполя, однак із початком повномасштабного вторгнення він вимушено переселився до Одеси.
На Волинь чоловік приїхав на декілька днів, як виявилося – на незаконний промисел: зловмисник робив закладки з наркотиками на одній із вулиць у Липинах. Про це засвідчило й відео з камер спостереження.
Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушнику вже оголосили про підозру за ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідчо-оперативна група виявила десять «захоронених» згортків з речовинами, усе це направили на дослідження.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Перевіряючи інформацію, правоохоронці з’ясували, що вказаний громадянин – 26-річний уродженець Маріуполя, однак із початком повномасштабного вторгнення він вимушено переселився до Одеси.
На Волинь чоловік приїхав на декілька днів, як виявилося – на незаконний промисел: зловмисник робив закладки з наркотиками на одній із вулиць у Липинах. Про це засвідчило й відео з камер спостереження.
Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушнику вже оголосили про підозру за ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідчо-оперативна група виявила десять «захоронених» згортків з речовинами, усе це направили на дослідження.
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