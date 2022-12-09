Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО

Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Учора, 20 березня, до поліцейського офіцера Підгайцівської громади звернулися мешканці села Липини та повідомили про підозрілого невідомого чоловіка, який може бути причетний до протиправних діянь.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Перевіряючи інформацію, правоохоронці з’ясували, що вказаний громадянин – 26-річний уродженець Маріуполя, однак із початком повномасштабного вторгнення він вимушено переселився до Одеси.

На Волинь чоловік приїхав на декілька днів, як виявилося – на незаконний промисел: зловмисник робив закладки з наркотиками на одній із вулиць у Липинах. Про це засвідчило й відео з камер спостереження.

Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушнику вже оголосили про підозру за ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчо-оперативна група виявила десять «захоронених» згортків з речовинами, усе це направили на дослідження.

Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, закладки, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 11:17
У Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату
Сьогодні, 11:00
Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Сьогодні, 10:55
Мешканця Ковеля засудили до 3 років тюрми за ухилення від призову
Сьогодні, 10:42
У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
20 лютий, 13:05
На Волині «накрили» канал розповсюдження наркотиків: затримали 2 «закладчиків» з Київщини. ФОТО На Волині «накрили» канал розповсюдження наркотиків: затримали 2 «закладчиків» з Київщини. ФОТО
30 січень, 11:39
У Луцьку чоловік «здав» патрульним людей, які шукали наркотики. ФОТО У Луцьку чоловік «здав» патрульним людей, які шукали наркотики. ФОТО
25 січень, 13:40
Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО
09 грудень, 2022, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Сьогодні, 11:39
 0
Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8