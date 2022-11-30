У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 10:34
Нетверезий водій вчинив автопригоду в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося вчора, 20 березня, близько 18-ї години на перехресті вулиць Львівської та Потебні. На місце події прибули патрульні та з’ясували, що водій Renault, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Mazda, який їхав прямо в зустрічному напрямку.
Унаслідок цього й відбулося зіткнення. На щастя, учасники події в ДТП не постраждали, тільки автівки отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з 67-річним кермувальником Renault поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Коли чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Drager, результат становив 1,55 проміле.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали. Чоловіка відсторонили від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося вчора, 20 березня, близько 18-ї години на перехресті вулиць Львівської та Потебні. На місце події прибули патрульні та з’ясували, що водій Renault, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Mazda, який їхав прямо в зустрічному напрямку.
Унаслідок цього й відбулося зіткнення. На щастя, учасники події в ДТП не постраждали, тільки автівки отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з 67-річним кермувальником Renault поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Коли чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Drager, результат становив 1,55 проміле.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали. Чоловіка відсторонили від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 10:34
У селі на Волині – карантин через сказ
Сьогодні, 09:55
Підтвердили загибель захисника з Волині Андрія Таренди, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:36
Медіа