У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО

Нетверезий водій вчинив автопригоду в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це сталося вчора, 20 березня, близько 18-ї години на перехресті вулиць Львівської та Потебні. На місце події прибули патрульні та з’ясували, що водій Renault, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Mazda, який їхав прямо в зустрічному напрямку.Унаслідок цього й відбулося зіткнення. На щастя, учасники події в ДТП не постраждали, тільки автівки отримали механічні пошкодження.Під час спілкування з 67-річним кермувальником Renault поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Коли чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Drager, результат становив 1,55 проміле.На водія інспектори склали адміністративні матеріали. Чоловіка відсторонили від керування.