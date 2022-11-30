У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО

У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО
Нетверезий водій вчинив автопригоду в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося вчора, 20 березня, близько 18-ї години на перехресті вулиць Львівської та Потебні. На місце події прибули патрульні та з’ясували, що водій Renault, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Mazda, який їхав прямо в зустрічному напрямку.

Унаслідок цього й відбулося зіткнення. На щастя, учасники події в ДТП не постраждали, тільки автівки отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з 67-річним кермувальником Renault поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Коли чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Drager, результат становив 1,55 проміле.
У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО

На водія інспектори склали адміністративні матеріали. Чоловіка відсторонили від керування.
У Луцьку п'яний 67-річний водій скоїв аварію на перехресті. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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