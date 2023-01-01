Підтвердили загибель захисника з Волині Андрія Таренди, який вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель захисника з Волині Андрія Таренди, який вважався зниклим безвісти
Підтвердили загибель зниклого безвісті військовослужбовця, жителя села Лище Підгайцівської громади Таренди Андрія Володимировича.

Про це повідомили на офіційному сайті громади.

"Родині повідомили, що їх син, рядовий солдат, 1993 року народження, у розпорядженні командира бригади помер 20 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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