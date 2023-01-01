Підтвердили загибель захисника з Волині Андрія Таренди, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:36
Підтвердили загибель зниклого безвісті військовослужбовця, жителя села Лище Підгайцівської громади Таренди Андрія Володимировича.
Про це повідомили на офіційному сайті громади.
"Родині повідомили, що їх син, рядовий солдат, 1993 року народження, у розпорядженні командира бригади помер 20 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на офіційному сайті громади.
"Родині повідомили, що їх син, рядовий солдат, 1993 року народження, у розпорядженні командира бригади помер 20 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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