ЗСУ за минулу добу знищили ще 960 загарбників
Сьогодні, 09:20
За минулу добу Сили оборони знищили ще 960 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3552 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,
артилерійських систем – 2586 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,
спеціальної техніки ‒ 266 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3552 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,
артилерійських систем – 2586 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,
спеціальної техніки ‒ 266 (+1).
Дані уточнюються.
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