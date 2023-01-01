ЗСУ за минулу добу знищили ще 960 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3552 (+15) од,



бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,



артилерійських систем – 2586 (+9) од,



РСЗВ – 507 (+0) од,



засобів ППО ‒ 270 (+0) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),



крилатих ракет ‒ 907 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,



спеціальної техніки ‒ 266 (+1).





Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 960 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,танків ‒ 3552 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,артилерійських систем – 2586 (+9) од,РСЗВ – 507 (+0) од,засобів ППО ‒ 270 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),крилатих ракет ‒ 907 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,спеціальної техніки ‒ 266 (+1).Дані уточнюються.

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