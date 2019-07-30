Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна
Сьогодні, 09:10
Угорський уряд підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.
Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".
"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.
Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.
У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".
Крім того, міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.
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Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.
Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".
"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.
Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.
У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".
Крім того, міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.
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