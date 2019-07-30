Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна

Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна
Угорський уряд підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.

Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.

Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.

У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".

Крім того, міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

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Теги: Путін, ордер, арешт, Угорщина
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