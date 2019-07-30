Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна

Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на



Як повідомляє



Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".



"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.



Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.



У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".



Крім того, міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорський уряд підтвердив, що глава МЗСзаблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна Як повідомляє "Європейська правда" , це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, якухотів видати від імені всіх країн-членів ЄС"."Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".Крім того, міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

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