Курс валют у Луцьку 21 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,79.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 березня готівковий курс долара становить 38.56, продають його за 38.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.00, а продають за – 41.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,79.

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