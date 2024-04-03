Директора школи на Волині оштрафували за преміювання родичок

Василь Шпирук виписав родичкам по 24 тис. грн премій і не повідомив керівництво про конфлікт інтересів.



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Райсуд на Волині оштрафував директора Ківерцівського ліцею Василя Шпирука за виписані премії дружині та матері. Жінки працюють у цьому ж навчальному закладі. Згідно з законом, посадовець перед виписуванням премій мав би звернутись до Ківерцівської міськради і повідомити про конфлікт інтересів, але він цього не зробив. Відтак суд оштрафував його на 3,4 тис. грн.



Як йдеться у постанові Ківерцівського райсуду, адмінпротокол за порушення конфлікту інтересів склали на директора Ківерцівського ліцею №4 Луцького району. Протягом 2021 року він підписав декілька наказів, у яких його матері та дружині, що працюють у цьому ж ліцеї, були виписані премії. Вчительки отримали сумарно по 24 тис. грн.



За законом, директор мав би повідомити Ківерцівську міськраду про конфлікт інтересів, але він цього не зробив. Тож на посадовця склали протокол за ч.1 та ч.2 ст. 172-7 ККУ (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).



На судовому засіданні директор визнав провину, розкаявся та просив суворо не карати. Суд також дійшов до висновку, що його винуватість підтверджується. Суддя Вікторія Корецька призначила чоловікові 3,4 тис. грн штрафу, також він повинен сплатити 536 грн судового збору.



Зазначимо, що постанова ще не набрала законної сили, директор може оскаржити її в апеляційному суді.



Додамо, що згідно з інфомацією на сайті Ківерцівського ліцею №4, директором закладу є Василь Шпирук. У цьому закладі він почав працювати з 1995 року. Крім того, в 2020 році чоловік був обраний депутатом Ківерцівської міськради від партії «За майбутнє».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор Ківерцівського ліцеювиписав родичкам по 24 тис. грн премій і не повідомив керівництво про конфлікт інтересів.Про це повідомляє Zaxid.net Райсуд на Волині оштрафував директора Ківерцівського ліцею Василя Шпирука за виписані премії дружині та матері. Жінки працюють у цьому ж навчальному закладі. Згідно з законом, посадовець перед виписуванням премій мав би звернутись до Ківерцівської міськради і повідомити про конфлікт інтересів, але він цього не зробив. Відтак суд оштрафував його на 3,4 тис. грн.Як йдеться у постанові Ківерцівського райсуду, адмінпротокол за порушення конфлікту інтересів склали на директора Ківерцівського ліцею №4 Луцького району. Протягом 2021 року він підписав декілька наказів, у яких його матері та дружині, що працюють у цьому ж ліцеї, були виписані премії. Вчительки отримали сумарно по 24 тис. грн.За законом, директор мав би повідомити Ківерцівську міськраду про конфлікт інтересів, але він цього не зробив. Тож на посадовця склали протокол за ч.1 та ч.2 ст. 172-7 ККУ (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).На судовому засіданні директор визнав провину, розкаявся та просив суворо не карати. Суд також дійшов до висновку, що його винуватість підтверджується. Суддя Вікторія Корецька призначила чоловікові 3,4 тис. грн штрафу, також він повинен сплатити 536 грн судового збору.Зазначимо, що постанова ще не набрала законної сили, директор може оскаржити її в апеляційному суді.Додамо, що згідно з інфомацією на сайті Ківерцівського ліцею №4, директором закладу є Василь Шпирук. У цьому закладі він почав працювати з 1995 року. Крім того, в 2020 році чоловік був обраний депутатом Ківерцівської міськради від партії «За майбутнє».

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