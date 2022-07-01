Волинянин, який має 18 правнуків, відзначив ювілей. ФОТО
Сьогодні, 07:17
Житель села Полонка Боратинської громади Микола Оверчук відзначив своє 100-річчя.
Про це повідомили у громаді, передає ВСН.
«У понеділок, 20 березня, в селі Полонка Боратинської громади відбулася особлива подія – місцевий мешканець, ветеран Другої світової війни, Микола Павлович Оверчук відзначив свій 100-річний ювілей. Микола Павлович має за плечима насичений життєвий шлях і багато здобутків, як трудових, так і особистих. Одним з них є велика, любляча родина: 3 дітей, 9 внуків, 18 правнуків та 5 праправнуків», – йдеться у повідомленні.
Висловити шану почесному ювілярові завітали гості, серед яких і рідний брат ювіляра, якому, до слова, 93 роки.
«Висловлюємо глибоку повагу нашому земляку та щиро вітаємо Миколу Павловича зі 100-річчям! Бажаємо йому доброго здоров’я, радості та мирного неба!» – вітають волинянина у громаді.
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Про це повідомили у громаді, передає ВСН.
«У понеділок, 20 березня, в селі Полонка Боратинської громади відбулася особлива подія – місцевий мешканець, ветеран Другої світової війни, Микола Павлович Оверчук відзначив свій 100-річний ювілей. Микола Павлович має за плечима насичений життєвий шлях і багато здобутків, як трудових, так і особистих. Одним з них є велика, любляча родина: 3 дітей, 9 внуків, 18 правнуків та 5 праправнуків», – йдеться у повідомленні.
Висловити шану почесному ювілярові завітали гості, серед яких і рідний брат ювіляра, якому, до слова, 93 роки.
«Висловлюємо глибоку повагу нашому земляку та щиро вітаємо Миколу Павловича зі 100-річчям! Бажаємо йому доброго здоров’я, радості та мирного неба!» – вітають волинянина у громаді.
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