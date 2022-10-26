Розповіли, чому цибуля подорожчала за рік у 2,5 рази





Про це в етері Олег Пендзин.



Він зауважив, що зростання ціни «до деякої міри є об’єктивним, тому що 35% українського ринку цибулі — це була Херсонська область».



«Я маю на увазі суху цибулю, таку класичну, яка входить до борщового набору… До того, навіть коли ми з вами не були в активній базі бойових дій, щороку десь приблизно у квітні ми брали імпорт по цибулі. Завозили її як правило з Туркменістану, транзитом через країну-агресора, через такий імпорт ми забезпечували свій внутрішній ринок. 2022 і 2023 роки є достатньо специфічними… Ми мали ситуацію, коли на внутрішньому ринку виник дефіцит, який почав заповнюватися цибулею з інших країн (зокрема, з Польщі, Єгипту), і от в нас створилася ситуація, коли об’єктивно через дефіцит, що виник, різко пішла вгору ціна, яка на сьогодні є абсолютним лідером серед овочів», — пояснив експерт.



Він не прогнозує зменшення цін на овоч найближчим часом, навпаки — до літа можливе невеличке зростання вартості.



«Надходження цибулі українського виробництва з відкритого ґрунту, можливо, буде трошки пізніше, десь літом. До літа ми будемо чітко сидіти на імпорті, чітко будемо залежні від того. Напевно, не варто чекати, що ціна буде серйозно опускатися. Я не думаю, що вона ще буде рости, хіба перед великодніми святами ми побачимо невеличке зростання. Але все одно вона на сьогодні є надзвичайно високою і дуже чутливою, тому що цибуля практично у всіх стравах присутня, ми її достатньо активно вживаємо. Очікування такі: до літа ми будемо мати невеличке зростання цін на цибулю і надалі», — додав Олег Пендзин.

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